Силы ПВО отражают воздушную атаку на Ростовскую область

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 ноября. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают воздушную атаку на Ростовскую область. Один из беспилотников ликвидирован в районе Таганрога, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
«Средства противовоздушной обороны отражают сейчас воздушную атаку врага по территории Ростовской области. Один беспилотный летательный аппарат около полуночи был уничтожен нашими военнослужащими в районе Таганрога», — написал он в Telegram-канале.
Слюсарь также сообщил, что из-за падения БПЛА на трассе в Белокалитвинском районе произошел взрыв. Ранение получил водитель «Газели». Его доставили в районную больницу.