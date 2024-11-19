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Силы ПВО отражают воздушную атаку на Ростовскую область

Пострадал один человек, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Источник: РИА "Новости"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 ноября. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают воздушную атаку на Ростовскую область. Один из беспилотников ликвидирован в районе Таганрога, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

«Средства противовоздушной обороны отражают сейчас воздушную атаку врага по территории Ростовской области. Один беспилотный летательный аппарат около полуночи был уничтожен нашими военнослужащими в районе Таганрога», — написал он в Telegram-канале.

Слюсарь также сообщил, что из-за падения БПЛА на трассе в Белокалитвинском районе произошел взрыв. Ранение получил водитель «Газели». Его доставили в районную больницу.