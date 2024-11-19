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Транспортная прокуратура в Хабаровске собрала технику для бойцов СВО

Оборудование передали через ОНФ для отправки на передовую.

Источник: Соцсети

В Хабаровске работники Дальневосточной транспортной прокуратуры оказали помощь бойцам, участвующим в специальной военной операции, сообщает телеграм-канал «Дальневосточная транспортная прокуратура».

Они собрали средства для покупки специального оборудования: радиостанций, квадрокоптеров и систем радиоэлектронной борьбы.

Дальневосточный транспортный прокурор Александр Воронин передал технику руководителю регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Хабаровском крае Юрию Рошке. Аппаратура будет направлена в зону проведения СВО.

Прокуратура