Минобороны показало работу новейшего БПЛА «Молния-2» в Курской области

«В ходе уничтожения малых мобильных групп ВСУ в приграничном районе Курской области военнослужащие группировки войск “Север” применяют различные беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Одно из подразделений группировки имеет на вооружении целую линейку ударных беспилотников — от обычных FPV-дронов до камикадзе самолетного типа,
Отмечается, что расчеты БПЛА «Молния-2» успешно поразили военную технику и места скопления живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области. БПЛА «Молния-2» оснащен катапультой. Компрессор создает давление, а система резким напором воздуха выдувает беспилотник в полет. Управление «Молнией» осуществляется с помощью пульта и специальных очков, как и управление FPV-дроном. Для управления дроном самолетного типа необходимы большие навыки в управлении летательными аппаратами и особые знания в аэродинамике. Военнослужащие каждый новый запуск меняют точку базирования, что позволяет оставаться незамеченными для противника.
«Изучаем, смотрим ориентиры. Опять же, нельзя забывать, что ориентиры имеют свойство исчезать. То есть, допустим, выбрали какой-то дом ориентир, а по факту его уже там нет. По тем или иным причинам. Значит, этот ориентир не годится. Нужны ориентиры постоянные, линейные желательно. Исходя от этих ориентиров уже намечать свой маршрут. Потому что ориентиры очень часто… Карта — это одно, фотографии, съемки достаточно старые, а в жизни совсем другое может быть. Поэтому надо желательно вживую посмотреть маршрут, чем я сейчас и занимаюсь», — рассказал командир отделения с позывным Кентугай.