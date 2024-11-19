Минобороны показало работу новейшего БПЛА «Молния-2» в Курской области

«Изучаем, смотрим ориентиры. Опять же, нельзя забывать, что ориентиры имеют свойство исчезать. То есть, допустим, выбрали какой-то дом ориентир, а по факту его уже там нет. По тем или иным причинам. Значит, этот ориентир не годится. Нужны ориентиры постоянные, линейные желательно. Исходя от этих ориентиров уже намечать свой маршрут. Потому что ориентиры очень часто… Карта — это одно, фотографии, съемки достаточно старые, а в жизни совсем другое может быть. Поэтому надо желательно вживую посмотреть маршрут, чем я сейчас и занимаюсь», — рассказал командир отделения с позывным Кентугай.