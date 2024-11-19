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Минобороны показало работу новейшего БПЛА «Молния-2» в Курской области

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны РФ показало кадры боевой работы новейших ударных беспилотников самолетного «Молния-2» по Вооруженным силам Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области.

«В ходе уничтожения малых мобильных групп ВСУ в приграничном районе Курской области военнослужащие группировки войск “Север” применяют различные беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Одно из подразделений группировки имеет на вооружении целую линейку ударных беспилотников — от обычных FPV-дронов до камикадзе самолетного типа, в т. ч. беспилотники самолетного типа “Молния-2”. Российский ударный беспилотный летательный аппарат “Молния-2” показал высокую эффективность в ходе выполнения боевых задач. В настоящее время военнослужащие одного из подразделений группировки войск “Север” используют как первую версию “Молнии”, так и ее усовершенствованную версию — “Молния-2” при защите рубежей в Курской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что расчеты БПЛА «Молния-2» успешно поразили военную технику и места скопления живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области. БПЛА «Молния-2» оснащен катапультой. Компрессор создает давление, а система резким напором воздуха выдувает беспилотник в полет. Управление «Молнией» осуществляется с помощью пульта и специальных очков, как и управление FPV-дроном. Для управления дроном самолетного типа необходимы большие навыки в управлении летательными аппаратами и особые знания в аэродинамике. Военнослужащие каждый новый запуск меняют точку базирования, что позволяет оставаться незамеченными для противника.

«Изучаем, смотрим ориентиры. Опять же, нельзя забывать, что ориентиры имеют свойство исчезать. То есть, допустим, выбрали какой-то дом ориентир, а по факту его уже там нет. По тем или иным причинам. Значит, этот ориентир не годится. Нужны ориентиры постоянные, линейные желательно. Исходя от этих ориентиров уже намечать свой маршрут. Потому что ориентиры очень часто… Карта — это одно, фотографии, съемки достаточно старые, а в жизни совсем другое может быть. Поэтому надо желательно вживую посмотреть маршрут, чем я сейчас и занимаюсь», — рассказал командир отделения с позывным Кентугай.