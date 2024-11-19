Российский Су-34 нанес удар планирующими бомбами по ВСУ в Курской области

Ведомство также опубликовало видеоролик с кадрами выполнения боевой задачи. Показаны подготовка самолета к вылету на аэродроме, его взлет и полет. Также демонстрируется отделение бомб от креплений под крыльями самолета. Сразу после этого Су-34 берет другой курс и возвращается на аэродром вылета.