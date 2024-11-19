Российский Су-34 нанес удар планирующими бомбами по ВСУ в Курской области

«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по личному составу, военной бронированной технике и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.
Отмечается, что удар был нанесен по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Разведка подтвердила уничтожение личного состава, военной техники и опорного пункта ВСУ, после чего экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета, подчеркнули в МО России.
Ведомство также опубликовало видеоролик с кадрами выполнения боевой задачи. Показаны подготовка самолета к вылету на аэродроме, его взлет и полет. Также демонстрируется отделение бомб от креплений под крыльями самолета. Сразу после этого Су-34 берет другой курс и возвращается на аэродром вылета.