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Российский Су-34 нанес удар планирующими бомбами по ВСУ в Курской области

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар планирующими бомбами по украинским военнослужащим, их технике, а также опорному пункту ВСУ в курском приграничье, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по личному составу, военной бронированной технике и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что удар был нанесен по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Разведка подтвердила уничтожение личного состава, военной техники и опорного пункта ВСУ, после чего экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета, подчеркнули в МО России.

Ведомство также опубликовало видеоролик с кадрами выполнения боевой задачи. Показаны подготовка самолета к вылету на аэродроме, его взлет и полет. Также демонстрируется отделение бомб от креплений под крыльями самолета. Сразу после этого Су-34 берет другой курс и возвращается на аэродром вылета.