МО РФ: потери ВСУ в 2024 году превысили потери Киева за два года спецоперации

27 февраля 2024 года Сергей Шойгу, на тот момент занимавший должность министра обороны РФ, заявил, что суммарные потери ВСУ с начала спецоперации превысили 444 тыс. человек. Согласно данным сводок российского военного ведомства, после этого Киев на всех направлениях потерял более 462,5 тыс. человек убитыми и ранеными.