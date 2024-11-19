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Волгоградец пострадал при падении БПЛА на трассу в Ростовской области

Житель Волгограда, который был за рулем грузовой «Газели», пострадал при падении беспилотника на трассу в Ростовской области. Об этом, как передает V102.RU, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его словам, средства ПВО около полуночи отразили атаку БПЛА в районе Таганрога. В данном случае уничтожение беспилотника обошлось без последствий на земле.

— Из-за падения еще одного беспилотника на трассе в Белокалитвинском районе произошел взрыв. В результате осколочное ранение получил водитель грузовой «Газели», остановившийся на трассе для отдыха. На место выехали оперативно-спасательные службы. Пострадавший водитель — житель Волгограда, доставлен в районную больницу, ему оказывают медицинскую помощь, — сообщил Слюсарь.