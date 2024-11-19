На СВО погиб 43-летний военнослужащий Анатолий Носков из Прикамья

Администрация Верещагинского городского округа сообщила о гибели в ходе проведения специальной военной операции своего земляка Анатолия Носкова. Военнослужащий погиб 4 мая этого года. Ему было 43 года.
Анатолий Носков родился в селе Вознесенское. После окончания школы учился в профессиональном лицее № 15 в Перми на электромонтера и сварщика. Работал на разных предприятиях и в организациях. В зоне СВО служил в звании рядового в стрелковом отделении.
Администрация Верещагинского округа выразила соболезнования дочерям, сыну, маме, брату, всем родным и близким погибшего бойца. Прощание с военнослужащим пройдет у него дома 19 ноября в селе Вознесенское, а также 20 ноября в Вознесенском отделе досуга и творчества. Траурный митинг начнется в 11:30.