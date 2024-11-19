Врио губернатора Ростовской области: За ночь силами ПВО сбито 11 беспилотников

Об этом сообщил врио губернатора донского региона Юрий Слюсарь в социальных сетях.
Под Таганрогом, в Мясниковском, Каменском, Красносулинском, Октябрьском, Морозовском и Белокалитвинском районах были сбиты летательные аппараты.
В результате инцидента с беспилотным летательным аппаратом в Белокалитвенском районе пострадал житель Волгограда. Мужчина находился в транспорте марки «ГАЗель» и остановился на дороге. Внезапно он услышал звук взрыва и получил осколочное ранение.
Пострадавшего госпитализировали.
В других вышеперечисленных населенных пунктах о последствиях на земле не сообщается.