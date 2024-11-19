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Врио губернатора Ростовской области: За ночь силами ПВО сбито 11 беспилотников

В Ростовской области за минувшую ночь сбили 11 БПЛА.

Об этом сообщил врио губернатора донского региона Юрий Слюсарь в социальных сетях.

Под Таганрогом, в Мясниковском, Каменском, Красносулинском, Октябрьском, Морозовском и Белокалитвинском районах были сбиты летательные аппараты.

В результате инцидента с беспилотным летательным аппаратом в Белокалитвенском районе пострадал житель Волгограда. Мужчина находился в транспорте марки «ГАЗель» и остановился на дороге. Внезапно он услышал звук взрыва и получил осколочное ранение.

Пострадавшего госпитализировали.

В других вышеперечисленных населенных пунктах о последствиях на земле не сообщается.