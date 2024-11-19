Врио губернатора Ростовской области: За ночь силами ПВО сбито 11 беспилотников

В результате инцидента с беспилотным летательным аппаратом в Белокалитвенском районе пострадал житель Волгограда. Мужчина находился в транспорте марки «ГАЗель» и остановился на дороге. Внезапно он услышал звук взрыва и получил осколочное ранение.