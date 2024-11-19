Паспорт вручили участнику СВО в Хабаровске

Паспорт гражданина России получил из рук полицейских Хабаровска участник СВО. Мероприятие прошло в одной из больниц города. Мужчина приехал из другой страны и подал документы на российское гражданство. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Боец родился в одном из сопредельных государств, окончил там суворовское училище, военную кафедру при гражданском вузе, два года командовал артиллерийским отделением в военной части постоянной готовности.
В этом году он приехал в Россию и решил получить гражданство, но паспорт ему выдать не успели: мужчина уехал по контракту на СВО, где проявил героизм. Отбиваясь от дронов, он эвакуировал раненого сослуживца. На одном из очередных заданий получил тяжелое ранение. Сейчас лечится в стационаре и планирует вернуться на службу.
При получении паспорта он зачитал слова присяги гражданина Российской Федерации.