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Паспорт вручили участнику СВО в Хабаровске

Мужчина приехал из другой страны.

Источник: Комсомольская правда

Паспорт гражданина России получил из рук полицейских Хабаровска участник СВО. Мероприятие прошло в одной из больниц города. Мужчина приехал из другой страны и подал документы на российское гражданство. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Боец родился в одном из сопредельных государств, окончил там суворовское училище, военную кафедру при гражданском вузе, два года командовал артиллерийским отделением в военной части постоянной готовности.

В этом году он приехал в Россию и решил получить гражданство, но паспорт ему выдать не успели: мужчина уехал по контракту на СВО, где проявил героизм. Отбиваясь от дронов, он эвакуировал раненого сослуживца. На одном из очередных заданий получил тяжелое ранение. Сейчас лечится в стационаре и планирует вернуться на службу.

При получении паспорта он зачитал слова присяги гражданина Российской Федерации.