Паспорт вручили участнику СВО в Хабаровске

В этом году он приехал в Россию и решил получить гражданство, но паспорт ему выдать не успели: мужчина уехал по контракту на СВО, где проявил героизм. Отбиваясь от дронов, он эвакуировал раненого сослуживца. На одном из очередных заданий получил тяжелое ранение. Сейчас лечится в стационаре и планирует вернуться на службу.