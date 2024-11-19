Более 7 часов действовала угроза атаки беспилотников в Воронежской области ночью

Официальных сообщений о сбитых украинских дронах в нашем регионе не поступало. По данным Минобороны РФ, ночью с 18 на 19 ноября над территорией Российской Федерации было перехвачено 12 украинских БПЛА. Один беспилотник уничтожили в Белгородской области, остальные — в Ростовской.