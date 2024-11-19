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Более 7 часов действовала угроза атаки беспилотников в Воронежской области ночью

Сигнал об отмене поступил в 6:34.

С 23.00 понедельника 18 ноября Воронежская область находилась в режиме угрозы атаки вражеских БПЛА. Во вторник утром оповестили об отбое опасности. Соответствующее сообщение разместил губернатор Александр Гусев и дежурная служба МЧС по региону.

Сигнал об отмене угрозы поступил в 6:34. Всего режим воздушной угрозы сохранялся в Воронежской области более 7,5 часов.

Официальных сообщений о сбитых украинских дронах в нашем регионе не поступало. По данным Минобороны РФ, ночью с 18 на 19 ноября над территорией Российской Федерации было перехвачено 12 украинских БПЛА. Один беспилотник уничтожили в Белгородской области, остальные — в Ростовской.