Дмитрий Холин сосредоточится на СВО

«Процедурно мы еще проводим эту историю, но понимаем, что, к сожалению, были допущены нарушения. С Дмитрием Холиным мы связались и проговорили его будущее после того, как СВО будет окончена, будет завершена победой. Мы с ним постоянно на связи. Он присылает мне запросы от ребят, мы по ним оперативно работаем. Очень сильный, очень героический парень. Мы с ним контурно обсудили его будущее. Как только он вернется, будет очень важным и значимым в развитии нашего региона», — сказал Вячеслав Федорищев.