Дмитрий Холин сосредоточится на СВО

Пост вице-губернатора — руководителя администрации Самарской области покинет Дмитрий Холин, заявил губернатор Вячеслав Федорищев. Глава региона отметил, что решение связано с представлением прокурора Самарской области Сергея Берижицкого. В начале этого года Дмитрий Холин, с октября 2022 года находившийся на военной службе, приказом врио командующего 2-й гвардейской общевойсковой армии был досрочно уволен из ВС РФ из-за перехода на службу в областное правительство. Позже приказ был признан незаконным, Дмитрий Холин вернулся в военную часть, но долгое время сохранял статус чиновника. Новым кандидатом на пост главы администрации губернатора является Дмитрий Яковлев.
Вячеслав Федорищев заявил об отставке Дмитрия Холина с должности главы администрации губернатора вчера, 18 ноября, на оперативном совещании в правительстве региона. Глава региона отметил, что обязан исполнить представление прокурора Самарской области Сергея Берижицкого. Весной этого года стало известно, что Дмитрий Холин, мобилизованный в сентябре 2022 года, был демобилизован незаконно, поскольку должность вице-губернатора по закону не является для этого основанием.
«Процедурно мы еще проводим эту историю, но понимаем, что, к сожалению, были допущены нарушения. С Дмитрием Холиным мы связались и проговорили его будущее после того, как СВО будет окончена, будет завершена победой. Мы с ним постоянно на связи. Он присылает мне запросы от ребят, мы по ним оперативно работаем. Очень сильный, очень героический парень. Мы с ним контурно обсудили его будущее. Как только он вернется, будет очень важным и значимым в развитии нашего региона», — сказал Вячеслав Федорищев.
В период мобилизации Дмитрий Холин был депутатом Самарской губернской думы, что давало ему право на отсрочку, однако парламентарий отказался от нее. Будучи майором запаса, он был принят на должность начальника отделения боевой подготовки 30-й отдельной мотострелковой бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии, дислоцированной в поселке Рощинский Волжского района Самарской области. Мандат парламентария господин Холин сохранил, но стал депутатом на непостоянной основе. Пятого февраля 2024 года Дмитрий Холин был досрочно уволен приказом врио командующего 2-й гвардейской общевойсковой армии на основании рапорта самого военнослужащего о переходе на работу в правительство Самарской области и ходатайства председателя губдумы Геннадия Котельникова о досрочной демобилизации майора Холина «для решения оперативных задач государственного значения». В приказе говорилось, что господин Холин уволен на основании п. «г» ч. 3 ст. 51 федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», согласно которому основанием для досрочного увольнения является наделение военнослужащего полномочиями губернатора или сенатора.
Тем не менее, в конце февраля губдума по представлению Дмитрия Азарова, занимавшего пост главы региона, согласовала кандидатуру Дмитрия Холина на должность вице-губернатора, возглавляющего администрацию главы области и курирующего внутриполитический блок регионального правительства, а затем досрочно прекратила его депутатские полномочия.
В апреле, после получения руководством 2-й гвардейской общевойсковой армии телеграммы командующего войсками Центрального военного округа, был издан новый приказ, в котором говорилось, что досрочное увольнение майора Холина не соответствует федеральному законодательству, так как речь не идет о наделении его полномочиями губернатора или сенатора. В конце апреля Дмитрий Холин подтвердил, что возвращается на военную службу, при этом пост вице-губернатора за ним сохранялся до недавнего времени.
Председателю Самарской губернской думы Геннадию Котельникову, присутствующему 18 ноября на оперативном совещании, Вячеслав Федорищев сообщил, что предложит на согласование на пост руководителя администрации губернатора кандидатуру своего помощника Дмитрия Яковлева. С декабря 2021 года по октябрь 2024 года господин Яковлев был министром спорта Тульской области.
Помимо Дмитрия Холина вчера ушли в отставку министр здравоохранения Армен Бенян, который руководил региональным минздравом с июля 2020 года, и Андрей Когтев, занимавший пост руководителя департамента по взаимодействию с федеральными органами государственной власти в Самарской области. Вячеслав Федорищев раскритиковал Армена Беняна за организацию работы системы скорой помощи. Андрей Когтев, как отметил губернатор, уходит на повышение в другой регион. Кроме того, решением главы региона на пост министра промышленности назначен Денис Гурков, экс-министр промышленности и торговли Республики Карелия.
Как отметил доктор социологических наук Владимир Звоновский, губернатор завершил кадровые перестановки в ключевых ведомствах региона. «По-моему, все посты розданы. Больше некого перестанавливать, только тех, кого сам и назначил», — сказал Владимир Звоновский, добавив, что пока сохраняется интрига с кандидатурой на пост главы Тольятти.