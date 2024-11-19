Молодым семьям участников СВО предоставят субсидии для покупки или строительства жилья

Выплаты предоставляются в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Напоминаем, что до принятия Постановления Правительства Российской Федерации получить такие выплаты в первую очередь могли только молодые семьи с тремя и более детьми, а также молодые семьи, которые встали на учёт для улучшения жилищных условий до 1 марта 2005 года, пояснили в пресс-службе ДепСтроя Кубани.