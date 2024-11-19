Трентон
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молодым семьям участников СВО предоставят субсидии для покупки или строительства жилья

Право на получение выплат имеют семьи, в которых каждый из супругов не достиг 35 лет (при этом наличие детей не является обязательным условием) и одинокие родители в возрасте до 35 лет, воспитывающие одного или нескольких детей. Главное условие — семья должна нуждаться в улучшении жилищных условий.

Источник: РИА "Новости"

Молодым семьям участников СВО будут предоставляться социальные выплаты на покупку или строительство жилья, а также для первоначального взноса или погашения ипотечного кредита в приоритетном порядке. Размер выплаты составляет от 30% до 35% от стоимости жилья.

Выплаты предоставляются в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Напоминаем, что до принятия Постановления Правительства Российской Федерации получить такие выплаты в первую очередь могли только молодые семьи с тремя и более детьми, а также молодые семьи, которые встали на учёт для улучшения жилищных условий до 1 марта 2005 года, пояснили в пресс-службе ДепСтроя Кубани.