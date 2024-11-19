Мобилизованному из Татарстана присвоили звание Героя России посмертно

В том бою несколько военнослужащих были ранены. Подполковник дал команду продолжить оборону и прикрыть его, а сам эвакуировал троих раненых бойцов. Пока он оказывал им первую помощь, противник применил кассетные боеприпасы. Герой прикрыл собой боевого товарища и спас ему жизнь. Сам же получил ранение.