«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах», — говорится в сообщении.
ВС РФ поразили военные аэродромы и объекты энергетики ВПК Украины
МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Российские военные в ходе специальной военной операции поразили за сутки военные аэродромы и объекты энергетики военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.