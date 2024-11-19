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ВС РФ поразили военные аэродромы и объекты энергетики ВПК Украины

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Российские военные в ходе специальной военной операции поразили за сутки военные аэродромы и объекты энергетики военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.

Источник: ТАСС

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах», — говорится в сообщении.