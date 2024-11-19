В зону СВО поставили дроны-камикадзе «Жар-птица»

«FPV-дрон, 10-дюймовый, мы назвали его “Жар-птица” в честь русских сказок. Это дрон-камикадзе, но также он может нести на себе иную полезную нагрузку, быть разведчиком. “Кулибин-клуб” помогает обмениваться опытом с другими участниками, поддерживает здоровую конкуренцию, дает нам подсказки, что нужно фронту на сегодняшний день. Реакция ребят на передовой на дрон позитивная: работают, долетают до целей, поражают их», — рассказал представитель разработчика Иван.