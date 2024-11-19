Более 400 человек подписали контракт с Минобороны на выставке техники НАТО в Казани

«Татар-информ» рассказывал, что в мобильном пункте отбора на контрактную службу, который был открыт на выставке, посетителям рассказали о льготах и соцгарантиях, которые получают военные и члены их семей. Кроме того, посетителей познакомили с условиями службы в различных видах и родах войск.