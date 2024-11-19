Потери ВСУ за сутки на курском направлении составили до 320 военных

«За сутки потери ВСУ составили до 320 военнослужащих, два танка, один из них “Leopard 2” производства ФРГ, боевая машина пехоты Bradley производства США, бронетранспортер, 15 боевых бронированных машин, 10 автомобилей, три самоходные артиллерийские установки и станция радиоэлектронной борьбы. Шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен», — сообщили в Минобороны РФ.