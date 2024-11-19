Бойцы «Севера» отразили попытку вторжения ВСУ в Курскую область

«Подразделения группировки войск “Север” нанесли поражение формированиям 41-й, 44-й, 47-й и 115-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 117-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Лебедевка, Леонидово, Нижний Клин и Новоивановка», — говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.