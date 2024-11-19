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Главное из брифинга Минобороны 19 ноября 2024 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 19 ноября на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Российские военные освободила Новоселидовку в ДНР

Военнослужащие группировки «Центр» в ходе наступления взяли под контроль село Новоселидовку на территории Донецкой Народной Республики.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

Формирования «Севера» нанесли поражения двум бригадам и отряду противника

Бойцы группировки войск «Север» на Харьковском направлении поразили живую силу и технику двух бригад ВСУ и нацгвардии, а также пограничного отряда погранслужбы Украины в районах города Волчанск, сел Глубокое и Избицкое Харьковской области.

Потери ВСУ составили до 135 военнослужащих. Также противник лишился танка, двух боевых машин пехоты, четырех бронированных машин, 122-мм гаубицы Д-30 и станции радиоэлектронной борьбы.

В Харьковской области потери ВСУ за сутки превысили 500 человек

Военнослужащие «Западной» группировки российских войск продвинулись в районах города Купянск, сел Кругляковка и Загрызово в Харьковской области.

«Противник потерял до 510 военнослужащих, четыре автомобиля, 122-мм самоходную артиллерийскую установку “Гвоздика”, 105-мм гаубицу М101 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы “Анклав-Н”», — сообщили в Минобороны РФ.

Подразделения «Юга» нанесли поражение формированиям ВСУ

Военнослужащие «Южной» группировки войск атаковали шесть бригад ВСУ в районах сел Янтарное, Антоновка, Дачное, Успенка и города Курахово ДНР.

Потери противника в живой силе достигли 550 человек. Также ВСУ лишились танка, трех бронетранспортеров, боевой бронированной машины, восьми автомобилей, 155-мм артиллерийской установки «Krab», двух 122-мм гаубиц Д-30 и четырех 105-мм орудий М119.

Военные «Центра» поразили шесть украинских бригад

Подразделения формирования группы «Центр» нанесли поражение живой силе и технике трех бригад ВСУ и трех бригад нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Леонидовка, Белицкое, Дзержинск, Миролюбовка, Гродовка и Новоэкономическое ДНР.

Потери ВСУ составили более 310 военнослужащих. Также противник лишился оружия и техники.

Бойцы «Востока» заняли новые позиции в ДНР и Запорожье

Военнослужащие группировки «Восток» нанесли поражение 58-й мотопехотной бригаде ВСУ и пяти бригадам теробороны. Российские военнослужащие заняли выгодные рубежи в районах пяти населенных пунктов ДНР и Темировки в Запорожской области.

«Потери противника составили до 140 военнослужащих, танк “Leopard”, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, две 155-мм гаубицы М198 производства США, 122-мм самоходная артиллерийская установка “Гвоздика”», — уточнили в Минобороны.

Группировка «Днепр» ударила по трем украинским бригадам

Бойцы «Днепра» поразили живую силу и технику двух бригад ВСУ и бригады теробороны в районах сел Малая Токмачка и Новоандреевка Запорожской области.

Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, одиннадцать автомобилей, 152-мм орудие Д-20, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России атаковали живую силу и технику противника

Силами авиации, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией России нанесены удары по военным аэродромам, объектам энергетики Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах.

Российские средства ПВО сбили пять баллистических ракет, четыре управляемые авиационные бомбы «Hammer», реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, а также 85 БПЛА самолетного типа.