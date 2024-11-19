Российские военные освободила Новоселидовку в ДНР
Военнослужащие группировки «Центр» в ходе наступления взяли под контроль село Новоселидовку на территории Донецкой Народной Республики.
Формирования «Севера» нанесли поражения двум бригадам и отряду противника
Бойцы группировки войск «Север» на Харьковском направлении поразили живую силу и технику двух бригад ВСУ и нацгвардии, а также пограничного отряда погранслужбы Украины в районах города Волчанск, сел Глубокое и Избицкое Харьковской области.
Потери ВСУ составили до 135 военнослужащих. Также противник лишился танка, двух боевых машин пехоты, четырех бронированных машин, 122-мм гаубицы Д-30 и станции радиоэлектронной борьбы.
В Харьковской области потери ВСУ за сутки превысили 500 человек
Военнослужащие «Западной» группировки российских войск продвинулись в районах города Купянск, сел Кругляковка и Загрызово в Харьковской области.
«Противник потерял до 510 военнослужащих, четыре автомобиля, 122-мм самоходную артиллерийскую установку “Гвоздика”, 105-мм гаубицу М101 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы “Анклав-Н”», — сообщили в Минобороны РФ.
Подразделения «Юга» нанесли поражение формированиям ВСУ
Военнослужащие «Южной» группировки войск атаковали шесть бригад ВСУ в районах сел Янтарное, Антоновка, Дачное, Успенка и города Курахово ДНР.
Потери противника в живой силе достигли 550 человек. Также ВСУ лишились танка, трех бронетранспортеров, боевой бронированной машины, восьми автомобилей, 155-мм артиллерийской установки «Krab», двух 122-мм гаубиц Д-30 и четырех 105-мм орудий М119.
Военные «Центра» поразили шесть украинских бригад
Подразделения формирования группы «Центр» нанесли поражение живой силе и технике трех бригад ВСУ и трех бригад нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Леонидовка, Белицкое, Дзержинск, Миролюбовка, Гродовка и Новоэкономическое ДНР.
Потери ВСУ составили более 310 военнослужащих. Также противник лишился оружия и техники.
Бойцы «Востока» заняли новые позиции в ДНР и Запорожье
Военнослужащие группировки «Восток» нанесли поражение 58-й мотопехотной бригаде ВСУ и пяти бригадам теробороны. Российские военнослужащие заняли выгодные рубежи в районах пяти населенных пунктов ДНР и Темировки в Запорожской области.
«Потери противника составили до 140 военнослужащих, танк “Leopard”, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, две 155-мм гаубицы М198 производства США, 122-мм самоходная артиллерийская установка “Гвоздика”», — уточнили в Минобороны.
Группировка «Днепр» ударила по трем украинским бригадам
Бойцы «Днепра» поразили живую силу и технику двух бригад ВСУ и бригады теробороны в районах сел Малая Токмачка и Новоандреевка Запорожской области.
Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, одиннадцать автомобилей, 152-мм орудие Д-20, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».
Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России атаковали живую силу и технику противника
Силами авиации, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией России нанесены удары по военным аэродромам, объектам энергетики Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах.
Российские средства ПВО сбили пять баллистических ракет, четыре управляемые авиационные бомбы «Hammer», реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, а также 85 БПЛА самолетного типа.