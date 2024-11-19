Минобороны сообщило об ударе ВСУ ракетами ATACMS по Брянской области

17 ноября газета The New York Times и агентство Reuters со ссылкой на источники сообщили, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать поставленные США ракеты большой дальности для ударов по территории России. В Госдепартаменте накануне вечером заявили, что «на данным момент не могут подтвердить» эту информацию. Сегодня, 19 ноября, данные СМИ подтвердил помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс. По его словам, Киев получит больше возможностей для защиты, а это, в свою очередь, подтолкнет Москву к переговорам.