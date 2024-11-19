Минобороны сообщило об ударе ВСУ ракетами ATACMS по Брянской области

«Сегодня ночью в 03:25 противником был нанесен удар по объекту на территории Брянской области шестью баллистическими ракетами. По подтвержденным данным, применены оперативно-тактические ракеты ATACMS американского производства», — говорится в сообщении Минобороны России.
Расчеты ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь» сбили пять ракет. Еще одна была повреждена. Ведомство отмечает, что ее фрагменты упали на техническую территорию военного объекта. Там начался пожар, но он был оперативно ликвидирован. Жертв и разрушений нет, говорится в сообщении Минобороны.
Ранее о том, что ВСУ нанесли удар по Брянской области сообщали украинские СМИ. Однако генштаб Украины их применение не подтверждал.
17 ноября газета The New York Times и агентство Reuters со ссылкой на источники сообщили, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать поставленные США ракеты большой дальности для ударов по территории России. В Госдепартаменте накануне вечером заявили, что «на данным момент не могут подтвердить» эту информацию. Сегодня, 19 ноября, данные СМИ подтвердил помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс. По его словам, Киев получит больше возможностей для защиты, а это, в свою очередь, подтолкнет Москву к переговорам.
Сегодня президент Владимир Путин утвердил своим указом основы обновленной государственной политики России в области ядерного сдерживания. Из доктрины следует, что поводом для использования Россией ядерного оружия в том числе считается нападение на российскую территорию неядерным государством с поддержкой ядерного государства. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что использование западных неядерных ракет ВС Украины против России по новой ядерной доктрине может повлечь ядерный ответ.