По его словам, военнослужащие российской армии ежедневно наносят удары по местам дислокации противника на харьковском направлении.
«Наши ребята продолжают развивать успех в районе Купянска: идет работа по зачистке промзоны города от врага. Все это дает нам уверенность в том, что наш регион скоро будет освобожден», — сказал он.
Минобороны РФ накануне сообщило, что группировка «Запад» нанесла поражение живой силе и технике шести бригад ВСУ в ряде районов, включая Купянск Харьковской области. Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники, во вторник сообщил агентству, что российские силы закрепились на окраине Купянска и расширили зону контроля на данном участке.