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Российские войска зачищают промзону в Купянске от ВСУ

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Российские войска продолжают успешно действовать в районе Купянска Харьковской области, где идет работа по зачистке промзоны, заявил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Источник: © РИА Новости

По его словам, военнослужащие российской армии ежедневно наносят удары по местам дислокации противника на харьковском направлении.

«Наши ребята продолжают развивать успех в районе Купянска: идет работа по зачистке промзоны города от врага. Все это дает нам уверенность в том, что наш регион скоро будет освобожден», — сказал он.

Минобороны РФ накануне сообщило, что группировка «Запад» нанесла поражение живой силе и технике шести бригад ВСУ в ряде районов, включая Купянск Харьковской области. Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники, во вторник сообщил агентству, что российские силы закрепились на окраине Купянска и расширили зону контроля на данном участке.