Боец из Дзержинска Тагир Халиков погиб в зоне СВО

Церемония прощания с военным пройдёт 20 ноября в 11:00 по адресу: г. Дзержинск, пр. Свердлова, 85 (у Соборной мечети). Похороны пройдут на Аллее славы на местном кладбище. Начало траурной церемонии в полдень.