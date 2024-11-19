Трентон
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боец из Дзержинска Тагир Халиков погиб в зоне СВО

Мужчине было 35 лет.

Военнослужащий из Дзержинска Нижегородской области погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом пишет блогер Алексей Алексеев.

Обстоятельства, при которых погиб Тагир Халиков, не раскрываются. Нижегородскому бойцу было 35 лет.

Церемония прощания с военным пройдёт 20 ноября в 11:00 по адресу: г. Дзержинск, пр. Свердлова, 85 (у Соборной мечети). Похороны пройдут на Аллее славы на местном кладбище. Начало траурной церемонии в полдень.

Ранее мы писали о ещё одном герое из Дзержинска, 57-летнем Олеге Кузоватове, который погиб в ходе выполнения своего воинского долга.