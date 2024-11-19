Трентон
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вертолеты ВС РФ уничтожили бронетехнику ВСУ в курском приграничье

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Группа ударных вертолетов Ми-28НМ и Ка-52М уничтожила живую силу и бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Соцсети

«Группа ударных вертолетов Ми-28НМ, Ка-52М и сопровождения Ми-8ПСГ выполняла задачи по поддержке наземной группировки войск в приграничном районе Курской области. По координатам передового наводчика, экипажи нанесли ракетный удар по бронированной, автомобильной технике и личному составу ВСУ скрытом в лесистой местности», — говорится в сообщении.

В Минобороны РФ отметили, что по докладу разведки личный состав и военная техника ВСУ были уничтожены. «Экипажи группы ударных вертолетов благополучно вернулись на аэродром вылета», — уточнили в ведомстве.

Как рассказали в Минобороны РФ, армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.