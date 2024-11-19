Вертолеты ВС РФ уничтожили бронетехнику ВСУ в курском приграничье

«Группа ударных вертолетов Ми-28НМ, Ка-52М и сопровождения Ми-8ПСГ выполняла задачи по поддержке наземной группировки войск в приграничном районе Курской области. По координатам передового наводчика, экипажи нанесли ракетный удар по бронированной, автомобильной технике и личному составу ВСУ скрытом в лесистой местности», — говорится в сообщении.