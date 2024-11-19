Экс-глава Ленинского района Ростова отправится в зону СВО

Из-за частичного возмещения ущерба впоследствии Апелляционный суд смягчил наказание по статье «Крупное мошенничество». Срок был сокращен на четыре месяца, то есть до пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Также он должен был выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.