Экс-глава Ленинского района Ростова отправится в зону СВО

Константина Тихонова освободили из-за заключения контракта с ВС РФ.
Суд установил, что, будучи руководителем управления торговли, Тихонов превысил свои полномочия при размещении ларьков, что привело к потере почти 88 миллионов рублей из городского бюджета.
В сентябре 2024 года суд признал Константина Тихонова виновным по статьям «Превышение полномочий» и «Крупное мошенничество». Ему назначили наказание в виде лишения свободы на пять лет и четыре месяца.
Из-за частичного возмещения ущерба впоследствии Апелляционный суд смягчил наказание по статье «Крупное мошенничество». Срок был сокращен на четыре месяца, то есть до пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Также он должен был выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.
Тихонов решил не отбывать наказание и отправиться на спецоперацию. Он подписал контракт с Вооруженными силами РФ.
Отметим, что бывший глава администрации Ленинского района занимал эту должность с декабря 2022 года по июль 2023-го. До этого Константин Тихонов руководил управлением торговли в администрации донской столицы.