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В Генштабе ВСУ сообщили о напряженной ситуации на всей линии фронта

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Ситуация на всей линии боевого соприкосновения остается напряженной для ВСУ, признали в украинском Генштабе.

Источник: ТАСС

«Ситуация на фронте остается напряженной», — говорится в сообщении в Telegram-канале генерального штаба.

2 ноября главком ВСУ Александр Сырский в ходе встречи с делегацией Вооруженных сил Чехии во главе с начальником Генштаба Карелом Ржегкой заявил, что украинская армия столкнулась с одним из самых мощных российских наступлений с февраля 2022 года. 9 ноября Сырский в телефонном разговоре с главнокомандующим Объединенными ВС НАТО в Европе, одновременно возглавляющим Европейское командование ВС США, генералом Кристофером Каволи сообщал о сложной ситуации на всей линии боевого соприкосновения.