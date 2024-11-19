В Генштабе ВСУ сообщили о напряженной ситуации на всей линии фронта

2 ноября главком ВСУ Александр Сырский в ходе встречи с делегацией Вооруженных сил Чехии во главе с начальником Генштаба Карелом Ржегкой заявил, что украинская армия столкнулась с одним из самых мощных российских наступлений с февраля 2022 года. 9 ноября Сырский в телефонном разговоре с главнокомандующим Объединенными ВС НАТО в Европе, одновременно возглавляющим Европейское командование ВС США, генералом Кристофером Каволи сообщал о сложной ситуации на всей линии боевого соприкосновения.