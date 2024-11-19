Отражение вторжения ВСУ в Курской области: последние новости на 19 ноября 2024 года

С начала боевых действий на Курском направлении Киев потерял свыше 33 990 человек. Уничтожено 215 танков, 141 боевая машина пехоты, 116 бронетранспортеров, 1190 боевых бронированных машин, 968 автомобилей, 294 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 67 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.