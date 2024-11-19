Отражение вторжения ВСУ в Курской области: последние новости на 19 ноября 2024 года

Ход операции по уничтожению ВСУ
Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Лебедевка, Леонидово, Нижний Клин и Новоивановка. Армейская авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники ВСУ в Курской области. Операция по ликвидации украинских формирований продолжается.
Минобороны РФ также сообщило, что группа вертолетов Ми-28НМ и Ка-52М уничтожила живую силу и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области.
ВСУ за сутки потеряли до 320 человек, два танка, в том числе Leopard 2 производства ФРГ, боевую машину пехоты Bradley производства США, бронетранспортер, 15 боевых бронированных машин, 10 автомобилей, три самоходные артиллерийские установки и станцию радиоэлектронной борьбы. Шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен.
С начала боевых действий на Курском направлении Киев потерял свыше 33 990 человек. Уничтожено 215 танков, 141 боевая машина пехоты, 116 бронетранспортеров, 1190 боевых бронированных машин, 968 автомобилей, 294 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 67 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.
Работа БПЛА «Молния-2» в Курской области
Минобороны РФ показало кадры применения ударных беспилотников «Молния-2» в Курской области.
Аппарат показал высокую эффективность в ходе выполнения боевых задач. Используется как «Молния», так и ее усовершенствованная версия.
Выплаты пострадавшим в приграничье
Правительство России выделило почти 6 млрд рублей на помощь пострадавшим в Курской и Белгородской областях. Средства направят на выплаты за утрату имущества, аренду жилья и поддержку семей, переселившихся из-за обстрелов. По словам председателя правительства, в общей сложности на эти цели будет выделено около 17,5 млрд рублей.
Атака дрона на автомобиль в Курской области
СК РФ возбудил уголовное дело по факту теракта в Курской области, где 18 ноября украинские боевики с помощью дрона с взрывчаткой атаковали гражданский автомобиль в селе Скородное, в результате чего погиб мирный житель. Как сообщается в Telegram-канале СК РФ, виновные будут установлены и привлечены к ответственности.
Суд над вторгшимися в регион боевиками ВСУ
Семь украинских боевиков, незаконно вторгшихся в Курскую область, предстанут перед военным судом в Москве. Они обвиняются в совершении террористического акта, повлекшего наступление иных тяжких последствий. Все обвиняемые были задержаны российскими военнослужащими в период с 13 по 15 сентября.