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Украинские войска обстреляли Горловку

ДОНЕЦК, 19 ноя — РИА Новости. Украинские войска выпустили по Горловке четыре снаряда «натовского» калибра 155 миллиметров и сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Источник: © РИА Новости

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.10 — населенный пункт Катериновка — населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров; 19.15 — населенный пункт Катериновка — населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): два снаряда калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, ВСУ в 20.05 сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Горловку.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.