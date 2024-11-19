Украинские войска обстреляли Горловку

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.10 — населенный пункт Катериновка — населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров; 19.15 — населенный пункт Катериновка — населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): два снаряда калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, ВСУ в 20.05 сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Горловку.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.