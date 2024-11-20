Рамзан Кадыров рассказал детали ликвидации под Брянском иностранных диверсантов

«Это профессиональные бойцы, которые планировали на территории России ряд диверсий. Один из уничтоженных — татуированный “рейнджер”. Скорее всего, именно он стал звездой интернета еще год назад, когда (президент США Джо Байден.— “Ъ”) встречался с суперсекретными бойцами не менее суперсекретного подразделения в Израиле, участвовавшего в спецоперации против палестинцев. Тогда эту фотографию Белый дом позорно пытался удалить из сети», — написал Кадыров в Telegram-канале.