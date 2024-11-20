Рамзан Кадыров рассказал детали ликвидации под Брянском иностранных диверсантов

«Это профессиональные бойцы, которые планировали на территории России ряд диверсий. Один из уничтоженных — татуированный “рейнджер”. Скорее всего, именно он стал звездой интернета еще год назад, когда (президент США Джо Байден.— “Ъ”) встречался с суперсекретными бойцами не менее суперсекретного подразделения в Израиле, участвовавшего в спецоперации против палестинцев. Тогда эту фотографию Белый дом позорно пытался удалить из сети», — написал Кадыров в Telegram-канале.
Глава Чечни заключил, что благодаря «непрошеному гостю» его оружейная коллекция пополнилась американским пулеметом М249.
27 октября ФСБ сообщила о пресеченной попытке нарушения госграницы в брянском приграничье и ликвидации четырех диверсантов. У них были иностранное оружие и экипировка, флаг Канады, молитвенник на польском языке и блокнот с записями по тактической подготовке на английском языке. Кроме того, на теле одного из ликвидированных обнаружена татуировка второго батальона 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка спецназа армии США, отмечали в ФСБ. Росгвардия уточняла, что ДРГ насчитывала около 10 человек.