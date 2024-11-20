Глава Каменского района Воронежской области сделал заявление для жителей после атаки беспилотников

— Я на связи с оперативными службами. Напоминаю, что приближаться к обломкам БПЛА строго запрещено! Также недопустимо публиковать в интернете фотографии и видео, на которых видны последствия атак или работа противовоздушной обороны — обратился к жителям Воронежской области Анатолий Кателкин в своем Телеграм-канале.