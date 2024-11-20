Глава Каменского района Воронежской области сделал заявление для жителей после атаки беспилотников

Об этом сообщил глава администрации района Анатолий Кателкин вечером во вторник, 19 ноября.
— Я на связи с оперативными службами. Напоминаю, что приближаться к обломкам БПЛА строго запрещено! Также недопустимо публиковать в интернете фотографии и видео, на которых видны последствия атак или работа противовоздушной обороны — обратился к жителям Воронежской области Анатолий Кателкин в своем Телеграм-канале.
Глава районной администрации также напомнил, что доверять стоит только официальным источникам информации.
Ранее «МК в Воронеже» сообщал, что более пяти беспилотников атаковали предприятие в Каменском районе, что привело к возникновению пожара. Сотрудников предприятия эвакуировали. В настоящий момент пожар потушен.
По неподтвержденной информации, целью атаки БПЛА мог быть масложировой комбинат.