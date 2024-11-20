Трентон
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Каменского района Воронежской области сделал заявление для жителей после атаки беспилотников

Согласно предварительным данным, в результате атаки беспилотников на территории Каменского района Воронежской области пострадавших не зафиксировано. Ситуация находится под полным контролем.

Об этом сообщил глава администрации района Анатолий Кателкин вечером во вторник, 19 ноября.

— Я на связи с оперативными службами. Напоминаю, что приближаться к обломкам БПЛА строго запрещено! Также недопустимо публиковать в интернете фотографии и видео, на которых видны последствия атак или работа противовоздушной обороны — обратился к жителям Воронежской области Анатолий Кателкин в своем Телеграм-канале.

Глава районной администрации также напомнил, что доверять стоит только официальным источникам информации.

Ранее «МК в Воронеже» сообщал, что более пяти беспилотников атаковали предприятие в Каменском районе, что привело к возникновению пожара. Сотрудников предприятия эвакуировали. В настоящий момент пожар потушен.

По неподтвержденной информации, целью атаки БПЛА мог быть масложировой комбинат.