Над территорией России за три часа уничтожили 42 БПЛА

«19 ноября с 21.00 до 23.55 при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены 42 украинских БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении.
Ведомство подчеркивает, что над территорией Брянской области уничтожено 32 БПЛА, пять БПЛА уничтожены над территорией Смоленской области, два — над территорией Московской области и по одному БПЛА сбито над территориями Курской, Орловской и Ростовской областей.