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Над территорией России за три часа уничтожили 42 БПЛА

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. ПВО уничтожила 42 украинских БПЛА самолетного типа с 21.00 до 23.55 мск вторника над регионами РФ, 32 из них — над Брянской областью, сообщило Миноборны России в своем Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«19 ноября с 21.00 до 23.55 при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены 42 украинских БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении.

Ведомство подчеркивает, что над территорией Брянской области уничтожено 32 БПЛА, пять БПЛА уничтожены над территорией Смоленской области, два — над территорией Московской области и по одному БПЛА сбито над территориями Курской, Орловской и Ростовской областей.