В распоряжении Киева есть около 50 ракет ATACMS производства Соединённых Штатов, пишет британское издание The Times.
«Хотя Пентагон не предоставлял никаких цифр, считается, что у киевского правительства на данный момент есть всего порядка 50 ракет», — говорится в публикации.
В материале также утверждается, что данные ракеты в «условиях ограниченных поставок» остаются в дефиците. При этом сказано, что у Украины есть «достаточное число» пусковых установок.
Напомним, газета The New York Times узнала, что действующий американский лидер Джо Байден разрешил Киеву бить вглубь Российской Федерации ракетами ATACMS.
Позже Зеленский подтвердил, что Запад санкционировал Киеву дальнобойные удары вглубь территории России. Он заявил, что украинские войска воспользуются данной возможностью.
По данным Минобороны РФ, ВСУ в ночь 19 ноября нанесли удар шестью ракетами ATACMS по объекту в Брянской области, пять из них были сбиты, шестая — повреждена.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о неотвратимости возмездия при агрессии против РФ.