Трентон
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны РФ: над территорией России за три часа уничтожили 42 БПЛА ВСУ

32 дрона были уничтожены в небе над Брянской областью.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Российские военные ликвидировали свыше 40 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины за три часа, сообщает Минобороны РФ.

ПВО сбила 42 беспилотника самолётного типа. 32 дрона были уничтожены в небе над Брянской областью.

«В 21:00 до 23:55 при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены 42 украинских БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

В МО уточнили, что пять беспилотных летательных аппаратов сбиты над Смоленской областью. Два дрона уничтожены над территорией Московской области. По одному БПЛА сбито в Курской, Орловской и Ростовской областях.

Ранее сообщалось, что в ночь на вторник в Ростовской области средства противовоздушной обороны уничтожили 11 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины.