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Гладков: при обстреле Шебекино со стороны ВСУ пострадал мирный житель

Кроме того, губернатор заявил, что повреждена линия электропередачи.

Вооружённые силы Украины обстреляли город Шебекино, ранения получил мирный житель.

Об этом рассказал глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Мужчине с раной лица медики скорой оказали всю необходимую помощь. От госпитализации пострадавший отказался», — написал он в Telegram.

Губернатор добавил, что в результате обстрела повреждения получили два частных дома. Он уточнил, что выбиты окна.

Кроме того, Гладков проинформировал, что повреждена линия электропередачи. Без электричества остались жители трёх улиц.

«Информация о последствиях обстрела уточняется. Оперативные и аварийные службы приступят к ликвидации последствий в светлое время суток», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины нанесли удар по заводу, который занимается производством йогуртов.