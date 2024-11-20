Пленный Шпилевой: командование ВСУ отправило бойцов «в один конец»

По его словам, ночью их доставили в село Шевченко, пообещав отдых, но затем объявили, что из-за нехватки людей необходимо срочно занять позиции. Бойцов высадили с вещами, после чего бронемашина уехала. Их направили к позициям с помощью дрона и приказали начинать окапываться.