Командование Вооруженных сил Украины отправило мобилизованных бойцов на передовую без необходимой боевой подготовки. Об этом рассказал пленный украинский военнослужащий Виктор Шпилевой, чьи слова приводит Минобороны России в Telegram.
Шпилевой сообщил, что изначально он обратился в территориальный центр комплектования для обновления данных, однако вместо этого ему выдали повестку и направили в зону боевых действий.
По его словам, ночью их доставили в село Шевченко, пообещав отдых, но затем объявили, что из-за нехватки людей необходимо срочно занять позиции. Бойцов высадили с вещами, после чего бронемашина уехала. Их направили к позициям с помощью дрона и приказали начинать окапываться.
Шпилевой отметил, что под интенсивным обстрелом укрепиться не удалось, и добавил, что командование фактически отправило их в безвыходную ситуацию.
Ранее боец Вооружённых сил Украины Денис Дунякин, попавший в плен, рассказал о побеге своих сослуживцев в ходе обучения после мобилизации.