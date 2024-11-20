Рогов: группировка ВСУ в Курахово потеряла шанс бежать из города без потерь

Группировка Вооружённых сил Украины в городе Курахово лишилась возможности покинуть населённый пункт без потерь, заявил Владимир Рогов.
Он подчеркнул, что ВСУ скоро попадут в окружение.
«Над группировкой украинских боевиков в Курахово нависла угроза оперативного окружения. Они потеряли шанс выйти из города без потерь. Для них это станет катастрофой», — сказал председатель координационного совета по интеграции новых регионов в беседе с РИА Новости.
Напомним, Курахово находится в западной части Донецкой народной республики. После освобождения города ВС РФ смогут продвигаться дальше на запад — к Богатырю и Великой Новосёлке.
По данным военкоров, российская армия охватывает Курахово, отрезая основные пути снабжения Вооружённых сил Украины.
Ранее Рогов заявил, что ВС РФ быстро продвигаются в районе Курахово. Он отметил, что, в частности, российские бойцы продвинулись к западу и северо-западу от села Елизаветовка, взяв под контроль территорию площадью около пяти тысяч квадратных метров.