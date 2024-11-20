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Опубликованы панорамные кадры из охваченного боями Курахово

ДОНЕЦК, 20 ноя — РИА Новости. Панорамные кадры из удерживаемого ВСУ Курахово в ДНР, за которое в настоящий момент идут ожесточенные бои, появились в распоряжении РИА Новости.

На снятых с дронов видео, которые агентству предоставил источник, видны разрушения в городе, но большинство многоэтажек целы.

Больше всего повреждены районы с малоэтажной и одноэтажной застройкой, где, по словам собеседника, ВСУ и оборудовали позиции.

На прошлой неделе советник главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что российские войска находятся в центре Курахово. Ранее немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что ВСУ подорвали плотину Кураховского водохранилища. В распоряжении РИА Новости оказались первые кадры разрушенной дамбы. На записи, снятой с дрона, видно, что плотина практически полностью уничтожена.

Город Курахово расположен примерно в 20 километрах к западу от Донецка. По данным на 2022 год, его население составляло 18 тысяч человек. Здесь расположены крупная ТЭС и водохранилище.