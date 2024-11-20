В Минобороны описали тактику «волчьей охоты» ВС России под Курахово

По данным ведомства, военнослужащие «Южной» группировки войск ведут штурмовые действия на кураховском направлении специальной военной операции.
«Применяя тактику “волчьей охоты”, военнослужащие штурмовых отрядов разбиваются на мелкие группы и окружают противника, загоняя его в ограниченное пространство. Постепенно кольцо сужается, что не оставляет шансов боевикам ВСУ удерживать их укрепленные районы и бетонированные подземные позиции, побуждая их сдаваться в плен», — говорится в сообщении.
Отмечается, что огневую поддержку штурмовым отрядам обеспечивает артиллерия и минометы, танки и ударные дроны, разведывательные беспилотники.