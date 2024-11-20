В Минобороны описали тактику «волчьей охоты» ВС России под Курахово

«Применяя тактику “волчьей охоты”, военнослужащие штурмовых отрядов разбиваются на мелкие группы и окружают противника, загоняя его в ограниченное пространство. Постепенно кольцо сужается, что не оставляет шансов боевикам ВСУ удерживать их укрепленные районы и бетонированные подземные позиции, побуждая их сдаваться в плен», — говорится в сообщении.