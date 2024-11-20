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В Минобороны описали тактику «волчьей охоты» ВС России под Курахово

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Российские военнослужащие применяют на кураховском направлении тактику «волчьей охоты», разбиваясь на мелкие группы и окружая противника, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

По данным ведомства, военнослужащие «Южной» группировки войск ведут штурмовые действия на кураховском направлении специальной военной операции.

«Применяя тактику “волчьей охоты”, военнослужащие штурмовых отрядов разбиваются на мелкие группы и окружают противника, загоняя его в ограниченное пространство. Постепенно кольцо сужается, что не оставляет шансов боевикам ВСУ удерживать их укрепленные районы и бетонированные подземные позиции, побуждая их сдаваться в плен», — говорится в сообщении.

Отмечается, что огневую поддержку штурмовым отрядам обеспечивает артиллерия и минометы, танки и ударные дроны, разведывательные беспилотники.