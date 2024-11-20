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Школьники Кудымкара изготовили костыли для участников СВО в госпитале

В осенние каникулы ребята изготовили пять пар костылей.

Источник: Соцсети

В Кудымкаре во время осенних каникул учащиеся школы № 2 изготовили пять пар костылей. Костыли отправят в госпиталь, где проходят лечение участники СВО.

В администрации Кудымкарского округа рассказали, что костыли смастерили восьмиклассники Захар Женин, Евгений Радостев, Кирилл Канюков, Даниил Лунегов под руководством своего учителя труда Андрея Ивановича Цыбина.

Трудятся ребята в столярной мастерской на базе школы. Костыли в самое ближайшее время передадут госпиталю.

«Ребята сверлят, шлифуют, лакируют и собирают костыли сами. Работу обязательно продолжим», — пообещал учитель труда.

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