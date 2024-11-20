Школьники Кудымкара изготовили костыли для участников СВО в госпитале

В Кудымкаре во время осенних каникул учащиеся школы № 2 изготовили пять пар костылей. Костыли отправят в госпиталь, где проходят лечение участники СВО.
В администрации Кудымкарского округа рассказали, что костыли смастерили восьмиклассники Захар Женин, Евгений Радостев, Кирилл Канюков, Даниил Лунегов под руководством своего учителя труда Андрея Ивановича Цыбина.
Трудятся ребята в столярной мастерской на базе школы. Костыли в самое ближайшее время передадут госпиталю.
«Ребята сверлят, шлифуют, лакируют и собирают костыли сами. Работу обязательно продолжим», — пообещал учитель труда.