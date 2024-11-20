На Дону ПВО сбили четыре беспилотника

Сначала до 21:00 стало известно об уничтожении одного БПЛА около Новошахтинска. Затем от минобороны появилась информация, что в 21:30 сбили еще один дрон. А уже к утру среды, 20 ноября, Юрий Слюсарь сообщил, что до полуночи в регионе было сбито еще два беспилотника.