На Дону ПВО сбили четыре беспилотника

В Ростовской области вечером во вторник, 19 ноября, средства ПВО сбили четыре беспилотника. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
Сначала до 21:00 стало известно об уничтожении одного БПЛА около Новошахтинска. Затем от минобороны появилась информация, что в 21:30 сбили еще один дрон. А уже к утру среды, 20 ноября, Юрий Слюсарь сообщил, что до полуночи в регионе было сбито еще два беспилотника.
— Всего до полуночи средствами ПВО в нашей области уничтожено четыре БПЛА — по два возле Новошахтинска и в Усть-Донецком районе. Пострадавших и последствий на земле нет, — уточил он.