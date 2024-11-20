Шесть беспилотников атаковали Самарскую область 20 ноября

Утром 20 ноября киевский режим атаковал Самарскую область. На территории региона обнаружили шесть вражеских беспилотников. Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что все их уничтожили.
— По оперативным данным пострадавших и повреждений нет, — написал глава региона в своем телеграм-канале.
Вячеслав Федорищев заверил, что ситуация в регионе находится под контролем. Где именно зафиксировали беспилотники, не сообщается.
Напомним, что весной 2024 года беспилотники атаковали НПЗ в Сызрани и Самаре, в результате чего произошли пожары, но обошлось без серьезных последствий.