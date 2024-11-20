Трентон
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шесть беспилотников атаковали Самарскую область 20 ноября

Губернатор Самарской области сообщил об атаке БПЛА на регион.

Утром 20 ноября киевский режим атаковал Самарскую область. На территории региона обнаружили шесть вражеских беспилотников. Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что все их уничтожили.

— По оперативным данным пострадавших и повреждений нет, — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Вячеслав Федорищев заверил, что ситуация в регионе находится под контролем. Где именно зафиксировали беспилотники, не сообщается.

Напомним, что весной 2024 года беспилотники атаковали НПЗ в Сызрани и Самаре, в результате чего произошли пожары, но обошлось без серьезных последствий.