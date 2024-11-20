Режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области отменили спустя 10 часов

Опасность налета беспилотников продлилась в Воронежской области десять часов. Тревожный режим, объявленный в 20.14 вторника, 19 ноября, отменили в 6.37 среды, 20 ноября, об этом в сообщил губернатор Александр Гусев.
Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, поздним вечером вражеские дроны атаковали промышленное предприятие в Каменском районе. Военные сбили более пяти БПЛА, фрагменты одного из них упали на территории завода, возник пожар, который быстро потушили. Рабочих успели эвакуировать, никто не пострадал.