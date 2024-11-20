Атака беспилотников на Самарскую область 20 ноября 2024 года: сбиты шесть БПЛА, пострадавших нет

Напомним, это не первое происшествие с участием БПЛА в Самарской области. В марте 2024 года в регионе несколько раз фиксировали атаки беспилотников. 16 марта была совершена атака на завод в Сызрани, пострадала установка по переработке нефтепродуктов. В тот же день в губернии пресекли нападение на предприятие в Новокуйбышевске.