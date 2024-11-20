Атака беспилотников на Самарскую область 20 ноября 2024 года: сбиты шесть БПЛА, пострадавших нет

Атака беспилотников на Самарскую область была совершена утром 20 ноября 2024 года. Над территорией региона уничтожили шесть БПЛА. Рассказываем все, что известно о происшествии и его последствиях.
Атака беспилотников на Самарскую область 20 ноября 2024.
Беспилотники атаковали Самарскую область утром 20 ноября 2024 года. По предварительным данным, их заметили в районе Безенчука. Однако официального подтверждения пока нет. Атаку успешно отразили. Средства ПВО уничтожили над регионом шесть БПЛА.
«Сегодня утром в Самарской области пресечена атака киевского режима. Над территорией региона уничтожены шесть БПЛА. Ситуация находится под контролем», — написал губернатор Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале.
Пострадавшие при атаке БПЛА на Самарскую область 20 ноября 2024.
При атаке БПЛА на Самарскую область 20 ноября 2024 года никто не пострадал. Также, по словам главы региона, нет никаких повреждений.
Последствия атаки БПЛА на Самарскую область 20 ноября 2024: как работает аэропорт Курумоч.
Атака беспилотников на Самарскую область 20 ноября 2024 года была вовремя пресечена. Никаких серьезных последствий она не нанесла. Воздушное пространство над регионом не закрыто. Аэропорт Курумоч в настоящее время работает штатно. Ограничений на прием и выпуск самолетов нет.
Напомним, это не первое происшествие с участием БПЛА в Самарской области. В марте 2024 года в регионе несколько раз фиксировали атаки беспилотников. 16 марта была совершена атака на завод в Сызрани, пострадала установка по переработке нефтепродуктов. В тот же день в губернии пресекли нападение на предприятие в Новокуйбышевске.
В ночь на 23 марта беспилотники атаковали завод в Самаре, в результате чего начался пожар. Сгорела колонна первичной переработки нефти. Тогда же пытались атаковать предприятие в Новокуйбышевске, но там нападение вновь отразили.
25 марта в Самарской области обезвредили БПЛА со взрывным устройством, который нашли неподалеку от нефтеперерабатывающего завода в Новокуйбышевске. Все эти происшествия обошлись без пострадавших.