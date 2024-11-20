Посольство США в Киеве закрылось из-за возможной воздушной атаки

«Посольство будет закрыто и рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги», — говорится в сообщении ведомства в X (бывш. Twitter).
Отмечается, что причиной такого решения стало сообщение о потенциальной воздушной атаке 20 ноября.
Накануне сообщалось, что в городе Днепр (до 2016 года носил название Днепропетровск) прогремели взрывы. В Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях была объявлена воздушная тревога.
Ранее в тот же день украинские СМИ сообщили о взрывах рядом с городом Харьков. Тогда же сообщалось о взрывах в районе Киева.
Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по военным объектам и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.