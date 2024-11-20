В Частинском округе Пермского края простились с погибшим участником СВО

Геннадий Шамалов родился 24 сентября 1997 года в селе Пихтовке. Друзья и близкие вспоминают, что всегда Геннадий был спокойным и уравновешенным парнем. В многодетной семье он рос старшим братом. Очень гордился своим дедом Геннадием Ильичом Петровым.