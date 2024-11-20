В Частинском округе Пермского края простились с погибшим участником СВО

Администрация Частинского городского округа сообщила о гибели на СВО Шамалова Геннадия Александровича. В зоне проведения спецоперации земляк проходил службу по контракту.
Геннадий Шамалов родился 24 сентября 1997 года в селе Пихтовке. Друзья и близкие вспоминают, что всегда Геннадий был спокойным и уравновешенным парнем. В многодетной семье он рос старшим братом. Очень гордился своим дедом Геннадием Ильичом Петровым.
С малых лет вместе ездил с дедом в кабине КамАЗа по полям. После окончания школы поступил в Строгановский колледж по специальности «автомеханик». Проходил срочную службу танкистом.
У Геннадия Александровича остались жена и двое детей. Все свободное время любил проводить свободное с семьей, гулять с детьми. Семья была для него на первом месте.
В зону проведения СВО ушел добровольцем по контракту с августа 2024 года. Родным объяснил: «Я не могу оставаться здесь, пока наши парни там…».
Администрация Частинского округа выражает искренние слова соболезнования родителям, жене, детям, родным и близким Геннадия Шамалова.
Прощание с погибшим земляком состоялось 20 ноября в Пихтовском доме культуры.
Пермский край простится с многодетным участником СВО Алексеем Белоноговым. Житель Частинского округа участвовал в боевых действиях с сентября 2022 года.