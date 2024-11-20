Российские войска освободили Ильинку в Донбассе

Кроме того, подразделения «Центра» ударили по позициям 100-й механизированной, 1-й танковой бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 12-й бригады нацгвардии в районах Дружбы, Щербиновки, Дзержинска, Зари и Сухой Балки.