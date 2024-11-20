Трентон
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские войска освободили Ильинку в Донбассе

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Российские войска заняли село Ильинка, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Центр” в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Ильинка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Кроме того, подразделения «Центра» ударили по позициям 100-й механизированной, 1-й танковой бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 12-й бригады нацгвардии в районах Дружбы, Щербиновки, Дзержинска, Зари и Сухой Балки.

Противник потерял в зоне ответственности группировки до 390 военнослужащих, боевую бронированную машину «Казак», два автомобиля, американскую гаубицу М777, три гаубицы Д-30, орудие Д-20 и гаубицу «Мста-Б».