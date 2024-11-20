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Средства ПВО РФ за сутки сбили четыре авиабомбы Hammer

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили 141 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 141 беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в сообщении.

В Минобороны РФ отметили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 648 самолетов, 283 вертолета, 36 400 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19 397 танков и других боевых бронированных машин, 1 490 боевых машин реактивных систем залпового огня, 18 248 орудий полевой артиллерии и минометов, 28 541 единица специальной военной автомобильной техники.