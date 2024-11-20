Средства ПВО РФ за сутки сбили четыре авиабомбы Hammer

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 141 беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в сообщении.
В Минобороны РФ отметили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 648 самолетов, 283 вертолета, 36 400 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19 397 танков и других боевых бронированных машин, 1 490 боевых машин реактивных систем залпового огня, 18 248 орудий полевой артиллерии и минометов, 28 541 единица специальной военной автомобильной техники.