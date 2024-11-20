ВС РФ поразили аэродромы и склады беспилотников ВСУ

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, используемым для работы предприятий военно-промышленного комплекса Украины, складам беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 139 районах», — говорится в сообщении.