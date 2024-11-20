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ВС РФ поразили аэродромы и склады беспилотников ВСУ

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Российские военные в ходе специальной военной операции поразили за сутки аэродромы, склады беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: AP 2024

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, используемым для работы предприятий военно-промышленного комплекса Украины, складам беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 139 районах», — говорится в сообщении.