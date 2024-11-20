В Авдеевке погиб боец СВО из Березовского

— Именно там, на передовой линии боевого соприкосновения, он нашел себя как храбрый воин. Пусть об истории жизненного пути Сергея мы можем сказать немного, но история его службы и последнего боя заслуживает отдельного внимания, — рассказал мэр Березовского.