В Авдеевке погиб боец СВО из Березовского

В Березовском простятся с 51-летним бойцом СВО. Сергей Козлов погиб в Авдеевке в ЛНР. Об этом сообщил глава города Евгений Писцов.
Уралец родился в Свердловске. В 1988 году он окончил школу № 2 в Березовском. С детства мужчина помогал животным, кормил бездомных кошек и собак. В 2023 году он принял решение отправится в зону спецоперации.
— Именно там, на передовой линии боевого соприкосновения, он нашел себя как храбрый воин. Пусть об истории жизненного пути Сергея мы можем сказать немного, но история его службы и последнего боя заслуживает отдельного внимания, — рассказал мэр Березовского.
Бойца не стало 7 июля. Штурмовик Козлов выполнял боевые задачи по удерживанию линии обороны. Сергей ушел как герой, идя навстречу неминуемой гибели. Прощание с бойцом состоится 21 ноября. Захоронение пройдет на Северном кладбище.