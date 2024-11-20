Воронежское предприятие, которое атаковали украинские беспилотники, временно не работает

— В результате вчерашней атаки БПЛА пострадали шесть наших предприятий (в Алексеевке и Каменке). Ведется оценка ущерба, часть заводов временно не работает. Делаем все возможное, чтобы выполнить обязательства по поставкам перед партнерами. Жертв и пострадавших, к счастью, нет, — сообщило руководство компании.