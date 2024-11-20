ВС России уничтожили одну из группировок ВСУ в Курской области

«Завершено уничтожение группировки ВСУ, блокированной в районе Ольговской рощи», — говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
Отмечается, что ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям девяти украинских бригад в районах восьми населённых пунктов Курской области.
Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 22 населенных пунктов Курской области, а также шести населённых пунктов в Сумской области Украины.