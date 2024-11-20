Трентон
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС России уничтожили одну из группировок ВСУ в Курской области

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Российские военнослужащие завершили уничтожение группировки ВСУ, заблокированной в районе Ольговской рощи в Курской области, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Завершено уничтожение группировки ВСУ, блокированной в районе Ольговской рощи», — говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.

Отмечается, что ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям девяти украинских бригад в районах восьми населённых пунктов Курской области.

Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 22 населенных пунктов Курской области, а также шести населённых пунктов в Сумской области Украины.